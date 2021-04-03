Hırsızlık yaptığı köye 17 gün sonra geri dönünce yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık yaptığı köye 17 gün sonra geri dönünce yakalandı
03.04.2021 14:34
AKSARAY'da bir caminin yardım kutusunu çalan Cemal Y. (51), 17 gün sonra aynı köye gelince yakalandı.
AKSARAY'da bir caminin yardım kutusunu çalan Cemal Y. (51), 17 gün sonra aynı köye gelince yakalandı.
Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT), 17 Mart günü merkeze bağlı Gençosman köyü Ayfer Arı Camii'nde yardım kutusunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran, çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen 56 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçlarından 52 kaydı bulunan Cemal Yalçın olduğunu belirledi. Malatya'dan kiraladığı araçla dün Gençosman köyü yakınlarına hırsızlık için gelen Cemal Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Cemal Y. bugün adliyeye sevk edildi.
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