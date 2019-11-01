Son Dakika Haberleri: Hırsızlık yaptığı öne sürülen anne ve iki çocuğu yakalandı
Son Dakika Güncel Hırsızlık yaptığı öne sürülen anne ve iki çocuğu yakalandı

Hırsızlık yaptığı öne sürülen anne ve iki çocuğu yakalandı

7 saat önce

Antalya'da iki iş yerinden çok sayıda ekmek kasası ve börek tepsisi çaldığı iddia edilen anne ile iki çocuğu gözaltına alındı.

Hırsızlık yaptığı öne sürülen anne ve iki çocuğu yakalandı, System.String[]

Antalya'da iki iş yerinden çok sayıda ekmek kasası ve börek tepsisi çaldığı iddia edilen anne ile iki çocuğu gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki iş yerinden 150 plastik hamburger ekmek kasası, 9 börek tepsisi, bir çadır ve 6 sandalye çalınması üzerine çalışma başlattı.

Biri kadın 3 kişinin beyaz kamyonetle hırsızlık yaptığının belirlenmesi üzerine, jandarma ekipleri, kimlikleri tespit edilen K.D. ile iki çocuğunu yakaladı. Evin bahçesinde bulunan malzemeler ise iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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