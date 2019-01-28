Hırsızlık Yaptığını İddia Eden Market Sahibini Bıçakladı
1 saat önce
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan market sahibi ağır yaralandı.
Samsun
'da bıçaklı saldırıya uğrayan market sahibi ağır yaralandı. İlkadım
ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde market sahibi İ.S, iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan İ.S, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından mahallelinin tepki gösterdiği şüpheli F.K, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun Gazi Devlet Hastanesine götürülen F.K, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelinin, market sahibini iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı için bıçakla yaraladığı öne sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:06 Kaynak: AA
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