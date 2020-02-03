Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkışla ilçesi Kululu Mahallesi'ndeki M.K'ye ait ev ve otomobilden televizyon, hızar, hilti, mengene, bilgisayar, lokma anahtar takımı, fayans kesme ve dikiş makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

A.K. ve E.Ö. olduğu belirlenen zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:23 Kaynak: AA
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