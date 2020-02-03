Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkışla ilçesi Kululu Mahallesi'ndeki M.K'ye ait ev ve otomobilden televizyon, hızar, hilti, mengene, bilgisayar, lokma anahtar takımı, fayans kesme ve dikiş makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
A.K. ve E.Ö. olduğu belirlenen zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.