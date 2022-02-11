HIRSIZLIK YAPTIKLARI EVDE, KENDİLERİNİ FARK EDEN EV SAHİBİ KARI-KOCAYI BIÇAKLADILAR - Son Dakika

Rehin aldı, ağzına silah soktu, yetmedi bir de gecelik giydirdi! O anlar kamerada

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 3 kişi hırsızlık amacı ile girdikleri evde kendilerini fark eden ev sahibi karı-kocayı bıçakladı. Hırsızlar kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralanan Bulut çifti, hastaneye kaldırıldı.

Hırsızlık olayı dün gece yarısı Sarıkamış ilçesinin Yukarı Sarıkamış Mahallesinde meydana geldi. E.Ç. (20), S.S. (20) ve M.İ (17) hırsızlık amacıyla Hayrettin Bulut'un (86) evine girdi. Eve giren hırsızları fark eden Hayrettin Bulut ve eşi Mahügül Bulut (50) bağırıp yardım isteyerek hırsızlık olayını engellemek istedi. Yaşanan arbedede iki bacağı olmayan Hayrettin ve eşi Mahügül Bulut'u vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayan hırsızlar evde bulunan 50 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyayı alarak kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi şahıslar bir markette alış-veriş yaparken yakalanarak gözaltına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle ağır yaralanan karı ve koca ambulansla önce Sarıkamış Devlet Hastanesine ardından da Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Mahügül Bulut Van 100. Yıl Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan hırsızlık şüphelisi şahısların sabıkalarının olmadığı, içlerinden birisinin babasının kredi kartı ile yaptığı 14 bin liralık harcamayı kapatmak için hırsızlık olayını gerçekleştirmek istedikleri öğrenildi. Emniyetteki ifadeleri devam eden 3 kişi mahkemeye çıkarılacak.