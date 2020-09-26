Hırsızlık yaptıkları eve iki gün sonra gaspa gelince yakalandılar - Son Dakika

Hırsızlık yaptıkları eve iki gün sonra gaspa gelince yakalandılar

TOKAT'ın Zile ilçesinde Şaziye Özgan (82) ve zihinsel engelli oğlu Hasan Özgan'ın (47) yaşadığı eve girip 15 bin lira çalan 2'si 18 yaşından küçük 3 şüpheli, 2 gün sonra tekrar aynı yere gelerek yaşlı kadının boğazına bıçak dayayıp evdeki diğer paraları da istedi.

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TOKAT'ın Zile ilçesinde Şaziye Özgan (82) ve zihinsel engelli oğlu Hasan Özgan'ın (47) yaşadığı eve girip 15 bin lira çalan 2'si 18 yaşından küçük 3 şüpheli, 2 gün sonra tekrar aynı yere gelerek yaşlı kadının boğazına bıçak dayayıp evdeki diğer paraları da istedi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Zile ilçesi Minare-i Kebir Mahallesi'nde Şaziye Özgan ve ayakkabı boyacılığı yapan zihinsel engelli oğlu Hasan Özgan, geçen ay kıt imkanlarla satın aldıkları evi 38 bin liraya sattı. Zihinsel engelli Hasan Özgan'dan evde para olduğunu duyan Erman O. (17), Satılmış H. (17) ve Salih Özkara (25) 19 Eylül'de gizlice evlerine girerek halının altındaki 15 bin lirayı çaldı. Anne ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Polis, hırsızlığı gerçekleştiren kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Hırsızlık olayından 2 gün sonra anne ve oğlunun yaşadığı eve tekrar gelen şüphelilerden Erman O. ve Satılmış H., bu kez yaşlı kadının boğazına bıçak dayayarak evde bulunan altın, dolar ve nakit paraları istedi. Yaşlı kadının bağırarak yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evi arayan ancak paraları bulamayan şüpheliler, bina önünde bekleyen Salih Özkara'nın kullandığı otomobile binerek kaçtı. Polis, bu kişilerin Erman O., Satılmış H. ve Salih Özkara olduğunu belirledi. 3 kişiden ikisi geçen pazartesi günü, Satılmış H. ise bir gün sonra paralarla birlikte polis tarafından yakalandı. Satılmış H. savcılık ifadesinde bahse konu gasp olayını Salih Özkara ve Erman O. ile birlikte gerçekleştirdiklerini, ayrıca 6 Eylül'de de Artova ilçesinde 23 bin lira değerinde alkol ve sigara hırsızlığı yaptıklarını itiraf etti. Erman O. da gasp kolayını gerçekleştirdiklerini itiraf ederken Salih Özkara ise suçlamaları kabul etmedi. 3 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YETİŞ ALLAH'IM DİYE BAĞIRDIM'Boğazına bıçak dayanarak gasp edilmek istenen Şaziye Özgan (82), "Bıçak ellerinde beni öldürmeye geldiler. 'Yetiş Allah'ım' diye bağırdım. 'Sus' diyerek hemen camı kapattılar. Ağzımı ellerimi kapattılar. Biri dışarı çıktı, biri de boğazıma bıçağı dayadı. Eli ile de ağzımı kapattı. Paranın yerini söylememi istedi. Ben de 'Para cumartesi aldınız gittiniz, hırsızlar dedim. Ne parası soruyorsunuz yine geldiniz' dedim. Paranın bankada olduğunu söyledim. Beni öldürmeyin, ne varsa alın gidin dedim. 'Sus seni öldürmeyeceğiz' dediler. Kapıya bir araba geldi, ikisi de kaçtılar. Komşular polise haber verdi hemen. Bizi de ifade vermeye götürdüler. Korktum. 38 bin liraya ev satmıştık. O parayı duymuşlar, ona geldiler. Cumartesi günü geldiler, halının altında olan parayı aldılar. Pazartesi günü de kalanı için geldiler. Polisimiz olmasa biz ne ederdik. İyi ki varlar. Hemen yetiştiler. Sokak polislerle doldu. Teşekkür etmek değil, ölene kadar polisimize dua edeceğim. 2 gecedir uyuyamıyorum" dedi.Zihinsel engelli oğlu Hasan Özgan (47) ise, "Ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Benim gibi gariban yetimin hakkını yiyorlar. Paramı, altınımı, dolarımı aldılar gittiler. Emniyete teşekkür ediyorum" dedi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler adliye önünde görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.


Hırsızlık yaptıkları eve iki gün sonra gaspa gelince yakalandılar
Hırsızlık yaptıkları eve iki gün sonra gaspa gelince yakalandılar
Hırsızlık yaptıkları eve iki gün sonra gaspa gelince yakalandılar
Hırsızlık yaptıkları eve iki gün sonra gaspa gelince yakalandılar
Hırsızlık yaptıkları eve iki gün sonra gaspa gelince yakalandılar
Hırsızlık yaptıkları eve iki gün sonra gaspa gelince yakalandılar

Hırsızlık, Engelli, Polis, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık yaptıkları eve iki gün sonra gaspa gelince yakalandılar - Son Dakika

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