Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da plastik kartla kapıları açarak girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kadıköy, Bakırköy ve Zeytinburnu'nda 6 evden hırsızlık yapılması üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan evlerin çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekiplerinin, 4 adrese düzenlediği eş zamanlı baskında, Ebru U. (20), Ayşe Ç. (22), Kiraz Ç. (22) ve Deniz Ç. (26) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlık suçundan emniyette çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerden Ebru U'nun 28 "hırsızlık" suçundan kaydı olduğu ve 13 farklı suçtan arandığı, Deniz Ç'nin 45 "hırsızlık" suçundan kaydı olduğu ve 6 suçtan arandığı, Ayşe Ç'nin 16 suç kaydı ve 9 suçtan aranması, Kiraz Ç'nin 30 suç kaydı ve 2 suçtan aranması bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin plastik kartla kapıları açtıkları ve girdikleri 6 evden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kiraz Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.