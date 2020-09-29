Hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Büyükçekmece ve Kadıköy'de evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 14-10 Eylül arasında Büyükçekmece'de 2 ev ile Kadıköy'de bir evden yaklaşık 600 bin lira değerinde elektronik ve ziynet eşyası ile 2 otomobilin çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 20 Eylül'de düzenlediği operasyonla şüpheli Emre A. (21), Şehdavut K. (18), Azad İ. (20) ile yaşı küçük T.K. ve S. A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda hırsızlık suçundan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin binaya giriş yaptıkları anlar ile otomobili çaldıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.