Hırsızlık yaptıkları markete 50 bin TL'lik zarar verdiler - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde girdikleri marketten 250 karton sigara, 2 bin 500 TL para ve laptop çalan 3 hırsız, markete 50 bin TL'lik zarar verdi.



Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Aşağı Everek mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan markete hırsızlar havalandırma penceresinin korkuluklarını demir kesme makası ile keserek girdi. Hırsızlar marketten 250 karton sigara, 2 bin 500 TL para ve laptop çalarken, marketin içinde bulunan eşyaları da dağıtarak zarar verdi.



Yaklaşık 50 bin TL'lik zararın meydana geldiği markette inceleme yapan Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda zanlılar S.Z., İ.S. ve A.D.'yi demir kesme makası, maske ve eldiverler ile çalıntı sigaralar, laptop ve güvenlik kamera kayıt cihazı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



Hırsızlık zanlısı 3 kişi haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ