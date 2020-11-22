Hırsızlık yaptıkları polisin uygulamasında ortaya çıktı - Son Dakika

Hırsızlık yaptıkları polisin uygulamasında ortaya çıktı

22.11.2020 19:23
Hırsızlık yaptıkları polisin uygulamasında ortaya çıktı, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki çocuk, İzmir'in Buca ilçesinde polis uygulamasında yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki çocuk, İzmir'in Buca ilçesinde polis uygulamasında yakalandı.

Datça'da, dün, 3 evden hırsızlık ve bir evde de mala zarar verme olayları ile ilgili şikayet üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık amacıyla girilen bir evden, havacı uzman astsubaya ait beylik tabancasının çalındığının öğrenilmesi üzerine silaha ait bilgiler, ilgili birimlere bildirilerek, duyarlı olunması istendi.

Aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde, saat 22.00 sıralarında uygulama yapan polis, üzerlerinde çalıntı tabanca bulunan B.G. (17) ve Ş. D.'yi (17) gözaltına aldı. İki şüphelinin yanlarında bulunan çantalarda yapılan aramada ise Datça'dan çalındıkları belirlenen 1 fotoğraf makinesi, 3 adet cep telefonu, bir kol saati ile çalıntı tabancaya ait iki şarjör ve 32 mermi ele geçirildi. Buca'dan Datça'ya getirilen suça sürüklenen iki çocuk, haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Hırsızlık yaptıkları polisin uygulamasında ortaya çıktı
Hırsızlık yaptıkları polisin uygulamasında ortaya çıktı

Hırsızlık, Datça, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık yaptıkları polisin uygulamasında ortaya çıktı - Son Dakika


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