Hırsızlık yaptıktan 1 saat sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık yaptıktan 1 saat sonra yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık yaptıktan 1 saat sonra yakalandı

6 saat önce

Avcılar'da bir süre önce hapisten çıkan madde bağımlısı genç kadın, bir evden matkap çaldı.

Avcılar'da bir süre önce hapisten çıkan madde bağımlısı genç kadın, bir evden matkap çaldı. Şüpheli, olayın üzerinden 1 saat geçmeden tekrar polise yakalandı. 17 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen kadının eve giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yeşilkent Mahallesi G-13'üncü sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma C. (32) isimli kadın, birkaç hafta önce hırsızlık yüzünden girdiği hapisten çıktı. Fatma C. bir evin 2'nci katına girip matkap çaldı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri gitti. Ekipler güvenlik kamerasından tespit ettikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

17 AYRI SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI

Fatma C. isimli kadın polis ekiplerinin çalışmasıyla 1 saat sonra suç aletleriyle birlikte yakalandı. Şüphelinin çok sayıda hırsızlığın da yer aldığı 17 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Bir süre önce hapisten çıktığı öğrenilen kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

EVE GİRİŞ ÇIKIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Fatma C.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Fatma C.'nin kafasına kapüşon geçirip eve girmesi daha sonra elindeki çuvalla birlikte evden çıkması yer alıyor.

(Murat Delice/İHA)

Hırsızlık yaptıktan 1 saat sonra yakalandı

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barışmak istediği eski sevgilisinin buluşmaya başka bir erkekle geldiğini gören adam ortalığı birbirine kattı
Avcılar'da eski sevgili dehşeti kamerada Cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp içinden çaldığı paralarla hesap ödedi Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:12 İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada - Son Dakika
16:12 Burnunuzun dışı bozuksa içi sorunludur ! - Son Dakika
16:12 KKTC Dışişleri Bakanı Özersay Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı - Son Dakika
16:11 Sahilde kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
16:10 Engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi... - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 16:16:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık yaptıktan 1 saat sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]