Hırsızlık Zanlıları 24 Saat İçinde Yakalandı
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir gecede 5 iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından eşkalleri belirlenen 2 hırsız 24 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde bir gecede 5 iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından eşkalleri belirlenen 2 hırsız 24 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kurtalan ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından alarma geçen emniyet müdürlüğü ekipleri zanlıların eşkallerini belirledi. Hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 1'i küçük yaşta 2 hırsız çaldıkları eşyalarla birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan hırsızların ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:29 Kaynak: İHA
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