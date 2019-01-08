Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları 24 Saat İçinde Yakalandı

Hırsızlık Zanlıları 24 Saat İçinde Yakalandı

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir gecede 5 iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından eşkalleri belirlenen 2 hırsız 24 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık Zanlıları 24 Saat İçinde Yakalandı, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir gecede 5 iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından eşkalleri belirlenen 2 hırsız 24 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kurtalan ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından alarma geçen emniyet müdürlüğü ekipleri zanlıların eşkallerini belirledi. Hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 1'i küçük yaşta 2 hırsız çaldıkları eşyalarla birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan hırsızların ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Siirt, Kurtalan, Güncel
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