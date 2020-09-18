Hırsızlık zanlıları çaldıkları paralarla tatil yaparken yakalandı - Son Dakika

İstanbul'dan gelerek Bursa'da hırsızlık yapan ve haklarında toplam 137 suç kaydı bulunan 4 şüpheli Balıkesir'de yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Nilüfer ilçesinde ikametlerin balkonuna tırmanıp askı yöntemi olarak tabir edilen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'da ikamet eden 4 kişinin Bursa'ya gelerek hırsızlıkları gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yürütülen soruşturma ve güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında zanlıların K.K, A.O, Ş.K. ve A.Y. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden K.K'nin 45, A.O'nun 46, Ş.K'nin 16 ve A.Y'nin 30 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlıların, hırsızlıkta kullandıkları araçla Balıkesir'in Edremit ilçesine tatile gittiğini ve kiralık pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile operasyon düzenledi.

Hırsızlık büro ekipleri, zanlıları olaylarda kullandıkları suç aletleri ve 3 ayrı adresten çaldıkları maddi değeri 70 bin liraya yakın eşyalarla yakaladı.

Ele geçirilen paralar ve eşyalar müştekilere verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.