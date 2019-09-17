Hırsızlık zanlıları cezaevi ziyaretinde yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Mayıs-2 Eylül arasında Tuzla , Ümraniye ve Çekmeköy 'de meydana gelen 6 ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

İstanbul 'da 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, arkadaşlarını ziyaret için gittikleri Kartal Cezaevi 'nde yakalandı.

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