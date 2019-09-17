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Hırsızlık zanlıları cezaevi ziyaretinde yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, arkadaşlarını ziyaret için gittikleri Kartal Cezaevi'nde yakalandı.

Hırsızlık zanlıları cezaevi ziyaretinde yakalandı, System.String[]

İstanbul'da 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, arkadaşlarını ziyaret için gittikleri Kartal Cezaevi'nde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Mayıs-2 Eylül arasında Tuzla, Ümraniye ve Çekmeköy'de meydana gelen 6 ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti.

Polis, 10 Eylül'de şüphelilerin kullandığı aracı Kartal'da takibe aldı. Kartal Cezaevi'ne giden araç, otoparkta polis ekiplerince durduruldu. Araçtaki Mert A. (18) ve Mehmet K. (18) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin cezaevinde tutuklu bulunan bir arkadaşlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kartal Cezaevi, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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