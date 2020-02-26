Hırsızlık zanlıları feribotla kaçarken yakalandı - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir eve girerek ziynet eşyalarını çalan 5 kişilik şebeke feribotta kıskıvrak yakalandı.



Altınova ilçesinde bir evden döviz ve ziynet eşyasının çalınması üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde eşkallerini tespit ettikleri 5 şahsın kimlik bilgilerini elde etti. Ardından şahısların peşine düşen ekipler, E.G. (46), S.S. (19), A.M. (20) adlı kadınlar ile K.A. (18) ve U.S. (22) adlı 2 erkeği Eskihisar feribot iskelesinde feribota binip İstanbul'a gitmek üzereyken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahısların üzerinden çıkan döviz ve ziynet eşyalarına el konurken, şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - YALOVA