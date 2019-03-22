Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Gözaltına Alındı

Hırsızlık Zanlıları Gözaltına Alındı

30 dakika önce

Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Hırsızlık Zanlıları Gözaltına Alındı, System.String[]
Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yıldızkent Kavşağı'nda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 229 paket sigara, 21 paket çikolata, 2 demir levye, demir kesme makası bulundu. Şüphelilerin Ergene ilçesinde hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Zanlılar S.M, S.Y. ve G.R. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:59 Kaynak: AA

Asayiş Büro, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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