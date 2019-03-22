Hırsızlık Zanlıları Gözaltına Alındı

Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yıldızkent Kavşağı'nda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 229 paket sigara, 21 paket çikolata, 2 demir levye, demir kesme makası bulundu. Şüphelilerin Ergene ilçesinde hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.



Zanlılar S.M, S.Y. ve G.R. gözaltına alındı.

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