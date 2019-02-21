Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Kovalamaca Sonucu Jandarma Ekiplerince Yakalandı

Hırsızlık Zanlıları Kovalamaca Sonucu Jandarma Ekiplerince Yakalandı

32 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, köydeki mandıradan çaldıkları inşaat malzemeleriyle kaçan hırsızlık zanlıları, jandarmanın ekiplerinin dikkati sayesinde fark edildi.

Hırsızlık Zanlıları Kovalamaca Sonucu Jandarma Ekiplerince Yakalandı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, köydeki mandıradan çaldıkları inşaat malzemeleriyle kaçan hırsızlık zanlıları, jandarmanın ekiplerinin dikkati sayesinde fark edildi. Şüpheliler, yaşanan kovalamacanın sonunda yakalandı.

Ankara- Kayseri kara yolu Kaman kavşağında trafik uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasına uzak bir yerde bir kamyonetin beklediğini fark etti.

Araçtan şüphelenen jandarma ekibinin yanlarına geldiğini gören şüpheliler, kamyoneti ters istikamete çevirerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç İsahocalı köyü yakınlarında durduruldu.

Kamyonette arama yapan jandarma ekibi, çok sayıda inşaat malzemesi, matkaplar ve kapı malzemeleri tespit etti. Araç içerisindekilerin çelişkili bilgiler vermesi üzerine sürücü T.Ç. ve beraberindeki H.T. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada kamyonette bulunan malzemelerin ilçeye bağlı Aydınlar köyündeki bir mandıradan çalındığı belirlendi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. ve H.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Kaman, Jandarma, 3. Sayfa
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