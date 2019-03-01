Polis
tarafından takip edildiklerini anlayınca havaya ateş açarak minibüsle kaçan hırsızlık zanlıları, kovalamaca sonucu yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, çeşitli adreslerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık bir hafta süren çalışma sonucu zanlıların bindiği minibüsü, Tuzla
'da takibe aldı.
Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, havaya ateş açarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında polis ekiplerinin tekerleklerine ateş açtığı minibüs, Ümraniye
'de Esenkent Mahallesi Muhterem Sokak'ta durdu.
Minibüste bulunan 8 şüpheli gözaltına alınırken çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar da ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.