Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Hırsızlık Zanlıları Kovalamaca Sonucu Yakalandı

1 saat önce

Polis tarafından takip edildiklerini anlayınca havaya ateş açarak minibüsle kaçan hırsızlık zanlıları, kovalamaca sonucu yakalandı.

Hırsızlık Zanlıları Kovalamaca Sonucu Yakalandı, System.String[]
Polis tarafından takip edildiklerini anlayınca havaya ateş açarak minibüsle kaçan hırsızlık zanlıları, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli adreslerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık bir hafta süren çalışma sonucu zanlıların bindiği minibüsü, Tuzla'da takibe aldı.

Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, havaya ateş açarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında polis ekiplerinin tekerleklerine ateş açtığı minibüs, Ümraniye'de Esenkent Mahallesi Muhterem Sokak'ta durdu.

Minibüste bulunan 8 şüpheli gözaltına alınırken çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar da ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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