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Hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

2 saat önce

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler, polisten kaçmaya çalışırken kaza yapınca suçüstü yakalandı.

Hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler, polisten kaçmaya çalışırken kaza yapınca suçüstü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler'de iş yerlerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerinin çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı ve şüphelilerin eşkalini belirledi.
Başakşehir'de fiziki takip yürüten ekipler, bir mağazada hırsızlık meydana gelmesi üzerine harekete geçti. Olay yerinden araçla kaçmaya çalışan şüphelileri takip eden polis, dur ihtarında bulundu. Polis kamerasına yansıyan anlarda şüphelilerin polisten kaçmaya çalışırken bir kavşakta hafriyat kamyonuna çarparak devrildiği anlar görülüyor.
Ekipler, kaza yapan araçtaki Onur K.(21), Umut K. (31), Oğuzhan A. (25) ve Tolga G'yi (25) gözaltına aldı.
Şüphelilerden Onur K.'nin hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak, polise mukavemet, oto hırsızlığı gibi suçlardan 41, Umut K.'nin 18, Oğuzhan A'nın 6, Tolga G.'nin ise 26 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin 6 iş yerinden meydana gelen hırsızılık olaylarının failleri olduğu, iş yerlerinden otomobil lastiği ve tekstil ürünleri çaldıkları belirlendi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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