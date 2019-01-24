Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Otobüse Binerken Yakalandı

Hırsızlık Zanlıları Otobüse Binerken Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hırsızlık Zanlıları Otobüse Binerken Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı mahallelerde meydana gelen hırsızlıklara ilişkin çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlıların eşkalini belirledi.

Şüphelilerin otogarda olduğunu tespit eden ekipler, B.Y. (18) ve F.K'yi (19) otobüse binerken yakaladı.

Zanlılara ait çantalarda çalıntı ziynet eşyaları bulundu.

Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri İncirliova'da S.U'ya (35) ait evde sakladıklarını söylemesi üzerine söz konusu adreste arama yapıldı. Adreste, ikişer televizyon, hoparlör ve oto CD çalar ile birer matkap takımı ve uydu alıcısı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen B.Y. ve F.K. tutuklandı, S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:59 Kaynak: AA

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