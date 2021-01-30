Hırsızlık zanlıları otomobilin ses sistemini böyle çaldı - Son Dakika

Hırsızlık zanlıları otomobilin ses sistemini böyle çaldı
30.01.2021 14:10
Hırsızlık zanlıları otomobilin ses sistemini böyle çaldı Nizip'te arabanın ses sistemini çalan hırsızları güvenlik kamerası görüntüsünden tespit eden ekipler A.K ve C.O isimli hırsızları yakaladı.
Hırsızlık zanlıları otomobilin ses sistemini böyle çaldı
GAZİANTEP - Nizip'te arabanın ses sistemini çalan hırsızları güvenlik kamerası görüntüsünden tespit eden ekipler A.K ve C.O isimli hırsızları yakaladı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü 11 Ocak'ta merkez Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir otomobilden ses sisteminin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden hırsızların kimliğini tespit eden ekipler çok sayıda suç kaydı bulunan A.K ve C.O. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta çalınan ses sistemi de bulunarak sahibine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.K isimli şüpheli tutuklandı.
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