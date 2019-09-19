Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı
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Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı

2 saat önce

Bahçelievler'de girdikleri bir apartmanda hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı, System.String[]

Bahçelievler'de girdikleri bir apartmanda hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Eylül 05.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde bir apartmana şüpheli kişilerin girdiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polis apartmanın içinde şüpheli 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 5 cep telefonu, kadın sırt çantası, tornavida takımı, 680 lira, dizüstü bilgisayar ve S.N.Ç. isimli kadına ait nüfus cüzdanı ile stajyer avukat kimliği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Baran Ç, Nihat G. ve Saim A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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