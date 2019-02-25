Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

24 dakika önce

Kırşehir'de bir köyden inşaat demir parçaları çalan hırsızlık zanlıları tutuklandı.

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Kırşehir'de bir köyden inşaat demir parçaları çalan hırsızlık zanlıları tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman ilçesine bağlı bir köyde inşaattan demir parçaları çalarak kaçan zanlılar, araçla Kırıkkale istikametine gitmek isterken jandarma ekiplerince durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada inşaattan çalınan malzemeler bulunurken sürücü T.Ç ile H.T. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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