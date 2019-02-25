Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
24 dakika önce
Kırşehir'de bir köyden inşaat demir parçaları çalan hırsızlık zanlıları tutuklandı.
Kırşehir
'de bir köyden inşaat demir parçaları çalan hırsızlık zanlıları tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman
ilçesine bağlı bir köyde inşaattan demir parçaları çalarak kaçan zanlılar, araçla Kırıkkale
istikametine gitmek isterken jandarma ekiplerince durduruldu.
Kamyonette yapılan aramada inşaattan çalınan malzemeler bulunurken sürücü T.Ç ile H.T. gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:24 Kaynak: AA
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