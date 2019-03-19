Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

1 saat önce

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ikametten hırsızlık yapan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ikametten hırsızlık yapan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Ilgaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından, saat 01.00 sıralarında ikamette hırsızlık yapan S.U. ve G.K. isimli şüpheli şahıslar suçüstü yalanarak Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Polis Merkezi'ndeki işlemlerinden sonra şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:40 Kaynak: İHA

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