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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

1 saat önce

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık zanlıları tutuklandı, System.String[]
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 4 ayrı iş yerinin aynı kişiler tarafından soyulduğunu belirledi.
Şüphelilerin 20 Ocak'ta Aydınlı Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerinden 13 akü ile bakır malzeme, 2 masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, 28 Nisan'da Tuzla Aydınevler Mahallesi Tersane Sokak'taki bir iş yerinden 15 bin lira değerinden bakır kablo, 26 Mayıs'ta Aydınlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 300 bin lira değerinde 1 ton 460 kilogram alüminyum külçenin çalınması olayını gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
Polis kimliğini tespit ettiği kişilerin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Şüphelilerin araçtaki malzemeleri depoya taşıdıkları sırada operasyon düzenleyen ekipler, Güngör K. (21), Mazlum Ç. (20), Güneş D. (19) ve Bülent D'yi (34) gözaltına aldı.
Şüphelilerin birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlıların bir araçla iş yerinin önüne geldikleri, levyeyle kapıyı açtıkları ve alüminyum külçeleri araçlarına taşıdıkları görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:39 Kaynak: AA
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