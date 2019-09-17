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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

1 saat önce

Fatih ve Zeytinburnu'nda girdikleri evlerden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Hırsızlık zanlıları tutuklandı, System.String[]

Fatih ve Zeytinburnu'nda girdikleri evlerden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler 6 Eylül'de 07.25 sıralarında şüphe üzerine 2 kişiye "dur" ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu bir apartmanın girişinde yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında evden çalınan cep telefonu ile kutu içerisinde istiflenmiş 10 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ali A. (25) ve Masum S'nin (26) Fatih ve Zeytinburnu'ndan farklı adreslerden kol saati ile 10 cep telefonu çalınması olaylarının failleri oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Zeytinburnu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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