Hırsızlık zanlıları tutuklandı
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Fatih'te 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Fatih'te 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de Yedikule Mahallesi'nde şüphe üzerine Mehmet B. (33) ve Abdurrahman Z'yi (25) durdurdu.
İncelemenin ardından şüphelilerin, 2-21 Eylül'de 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları bir evden de hırsızlık teşebbüsünde bulundukları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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