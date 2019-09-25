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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

38 dakika önce

Fatih'te 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık zanlıları tutuklandı, System.String[]

Fatih'te 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de Yedikule Mahallesi'nde şüphe üzerine Mehmet B. (33) ve Abdurrahman Z'yi (25) durdurdu.

İncelemenin ardından şüphelilerin, 2-21 Eylül'de 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları bir evden de hırsızlık teşebbüsünde bulundukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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