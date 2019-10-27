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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

1 saat önce

Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 4 ayrı evden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli 2 kadının kimliklerini tespit etti.

Polis, 21 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde şüpheli Sedef Ç. (20) ve yaşı küçük şüpheli Ş.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan Sedef Ç'nin emniyette 5 evden hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından Ş.U'nun ise 10 evden hırsızlık, 4 mala zarar verme ve 3 konut dokunulmazlığını ihlalden suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde 3 kadın şüphelinin bir binaya girdikleri ve çıktıkları anlar görülüyor.

Polisin olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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