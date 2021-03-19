Hırsızlık zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te iş yeri ve evlerden hırsızlık yapan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 6 iş yerinden, 10 ikametten, 1 otodan ve 2 açıktan olmak üzere toplam 19 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık yapan 16 şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların ev ve iş yerlerine girip bavul ve çantalarla hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlıların açık alanlarda arabayla gelip malzemeleri çalma anları da güvenlik kameralarınca görüntülendi. Yapılan çalışmalarda çok sayıda çalıntı malzemeler ele geçirildi. - GAZİANTEP