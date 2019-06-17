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Hırsızlık zanlıları tutuklandı - İSTANBUL

1 saat önce

Kadıköy'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık zanlıları tutuklandı - İSTANBUL, System.String[]
Kadıköy'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da Erenköy Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis olaya karışan şüphelilerden Enis A'yı (31) kısa sürede yakaladı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çalışmalarını sürüdüren ekipler olaya karışan diğer şüpheliler Yasin D.(20), Arif Y.(18), Deniz Y.(30), Sebahattin Y.'yi (56) de aynı gün yakaladı. Yasin D'nin üst aramasında 2 kol saati ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin 12 Nisan-13 Haziran arasında ilçede meydana gelen 12 hırsızlık olayının zanlıları olduğunu belirlendi.
Şüphelilerden Enis. A'nın 17, Arif Y'nin 21, Yasin D'nin 18 suçtan emniyette suç kaydının bulunduğu 3'ünün de yoklama kaçağı olarak arandıkları tespit edildi.
Hırsızlık yapmak için adına araç kiralanan Deniz Y. ve çalınan malzemeleri satın aldığı belirlenen Sebahattin Y. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Arif Y, Enis A. ve Yasin D. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy
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