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Hırsızlık zanlıları yakalandı

34 dakika önce

Nevşehir'de, bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

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Nevşehir'de, bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta 350 Evler Mahallesinde Suriye uyruklu bir kişinin evinden 6 altın bilezik, üç küpe, 2 altın yüzük, çeyrek altın, künye, kolye, küpe ile içinde yaklaşık 4 bin lira bulunan kumbarayı çalındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık-Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu şüpheliler A.E.H. ve H.F'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, çalınan ziynet ve para sahibine teslim edildi.

Nevşehir, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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