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Hırsızlık zanlılarına operasyon

1 saat önce

Ankara'da bir marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişiden 5'i tutuklandı.

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Ankara'da bir marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişiden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Güdül ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde bulunan bir marketten geçen yıl 25 bin lira değerinde tekel ürünü çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen T.C, İ.Ö, A.Ç, Ç.S, H.K ve İ.A. Keçiören ilçesinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada piyasa değeri 28 bin ile 30 bin lira arasında olan tekel ürünü ve el telsizi ele geçirildi. Zanlılardan 5'i tutuklanırken bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların Ankara ve Çankırı'nın çeşitli ilçelerinde de piyasa değeri 25 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen tekel ürünlerini çaldığı tespit edilirken, failleri meçhul 9 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:20 Kaynak: AA
Yeşilöz, Güdül, Ankara, Güncel
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