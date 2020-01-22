Hırsızlık zanlılarını arızalı fren lambası yakalattı - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen iki hırsızlık olayının zanlılarını arızalı fren lambası yakalattı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede son iki hafta içerisinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
JASAT ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin fren lambası arızalı bir araçla kaçtığını tespit etti.
Ekipler şüphelilerin kullandığı aynı renk ve modeldeki aracı bulmak için 300 farklı otomobil incelendi.
Fren lambası yanmayan otomobille hırsızlık yaptığı belirlenen 3 zanlı Afyonkarahisar'da yapılan operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kubilay B ve Ümit Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Evren K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.