Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlılarını Ayak İzleri Ele Verdi

Hırsızlık Zanlılarını Ayak İzleri Ele Verdi

1 saat önce

Konya'da bir binanın bodrum katından bakır kablo ve çeşitli malzemeler çaldığı öne sürülen 2 kardeş, ayak izlerinden yola çıkılarak yakalandı.

Hırsızlık Zanlılarını Ayak İzleri Ele Verdi, System.String[]
Konya'da bir binanın bodrum katından bakır kablo ve çeşitli malzemeler çaldığı öne sürülen 2 kardeş, ayak izlerinden yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Vali Cemil Keleşoğlu Sokağı'nda bulunan bir binaya giren 2 kişi, bodrum kattaki bakır kablo ve çeşitli malzemeleri çalıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. İncelemede, hırsızlara ait olduğu düşünülen ayak izleri tespit edildi.

Olay yeri çevresinde araştırma yapan ekipler, şüphe üzerine Kazım D. ve kardeşi Servet D'yi durdurdu.

Polis, hırsızlığın yaşandığı yerdekiler ile 2 kardeşin ayak izlerini karşılaştırdı. İzlerin bu kişilere ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Kazım D. ve kardeşi Servet D, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:12 Kaynak: AA

Meram, Merkez, Polis, Konya, 3. Sayfa
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