Hırsızlık zanlısı 10 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısı 10 şahıs tutuklandı

-Hırsızlar kameralardan kaçamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çeşitli iş yeri ve ikametlerde hırsızlık yapan 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaptığı hırsızlıklara ait görüntüler güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 6 iş yerinden,10 ikametten,1 otodan ve 2 açıktan olmak üzere toplam 19 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık yapan 16 şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların ev ve iş yerlerine girip bavul ve çantalarla hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca tespit edildi. Zanlıların açık alanlarda arabayla gelip malzemeleri çalma anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. Yapılan çalışmalarda çok sayıda çalıntı malzemeler ele geçirildi.