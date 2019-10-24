Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

3 dakika önce

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, farklı tarihlerde kent merkezi ile Kovancılar ilçesinde ev iş yerlerinden bir motosiklet, 3 bilgisayar, 1 av tüfeği, elektronik eşya, inşaat ve el aletleri ile bakır malzeme çaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler M.A, F.Ç. ve Ü.D. gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada söz konusu çalıntı malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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