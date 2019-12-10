Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-8 Aralık tarihlerinde 2 büyükbaş hayvan, 1 motosiklet, 4 otomobilden akü çalınması, evden ve iş yerinden olmak üzere, 9 ayrı hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Milas ve Menteşe İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, tespit edilen 4 zanlı yakalandı. Çalınan eşyaları satın aldıkları belirlenen 3 kişi de ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 1 motorlu testere, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 motosiklet, 8 akü, 4 büyükbaş hayvan ile 3 mazot dolu bidon ele geçirildi.

Ele geçirilen çalıntı hayvanlar ile malzemeler jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi salıverilirken, hırsızlık zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.C, C.K ve L.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Menteşe, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti
Profesyonel kick boksçu hırsızlıktan tutuklandı Açıklaması Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 02:56:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]