Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

Hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil ilçesinin Tepe Mahallesi'nde 28 Ekim'de gece A.Ş'ye ait evden ziynet eşyaları ve bir miktar para çalan hırsızların yakalanması için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Söz konusu evin bulunduğu mahallenin giriş ve çıkışında bulunan tüm kameraları detaylı bir şekilde inceleyerek araştırmayı genişleten polis, zanlıların M.A, M.Ö. ve S.T. olduğunu belirledi.

Ekipler bu kişilerin birçok ev ve iş yerinde hırsızlık amacıyla keşif yaptığını, Diyarbakır'da da hırsızlık yapacaklarını tespit etti.

Zanlıların adreslerine dün operasyon yapan polis, M.A, M.Ö. ve S.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:41 Kaynak: AA
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