Hırsızlık zanlısı 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'de bir evden hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart 13.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Gözenç Sokak üzerindeki bir evden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Evdeki alarmın çalması üzerine olay yerinden ticari taksiyle kaçan şüphelileri polis takibe aldı. Araç değiştirmeye çalışan şüpheliler Hülya P. (26), Kiraz Ç.(43), Yaşar Ç. (54) ve yaşı küçük Ş.U. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 tornavida, 3 çift eldiven, kapı açma aparatı, 3 çorap ele geçirildi.

Şüphelilerden Hülya P'nin 37 suçtan emniyette kaydı olduğu 13 ayrı hırsızlık suçundan aranmasının ve hakkında 16 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Kiraz Ç'nin 29 suçtan kaydının olduğu 2 hırsızlık suçundan aranmasının bulunduğu, Yaşar Ç'nin 2 suçtan kaydının olduğu, yaşı küçük şüpheli Ş.U'nun ise 18 suçtan kaydı olduğu, 8 ayrı hırsızlık suçundan aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Kadıköy'de meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük Ş.U. serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.