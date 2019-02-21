Hırsızlık Zanlısı 6 Kişi Tutuklandı
42 dakika önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı.
Diyarbakır
'ın Ergani
ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı.
Olay Ergani ilçesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. 17 şubatta iş yerine giren 6 zanlı, iş yerinde bulunan malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olay gerçekleştirenlerin Bilal Y., Mahsum Y., Fatih
İ., Ali K., Haci Ç. ve Mehmet G. Olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı olan 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:40 Kaynak: İHA
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