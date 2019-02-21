Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısı 6 Kişi Tutuklandı

Hırsızlık Zanlısı 6 Kişi Tutuklandı

42 dakika önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı.

Hırsızlık Zanlısı 6 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı.

Olay Ergani ilçesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. 17 şubatta iş yerine giren 6 zanlı, iş yerinde bulunan malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olay gerçekleştirenlerin Bilal Y., Mahsum Y., Fatih İ., Ali K., Haci Ç. ve Mehmet G. Olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı olan 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ergani, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu Beşiktaş'ın Yeni Sponsoru Bahçeşehir Koleji Oldu

Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:22:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısı 6 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]