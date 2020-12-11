Hırsızlık zanlısı ev sahibini spreyle etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde bir eve giren kar maskeli hırsızlık zanlısı, spreyle etkisiz hale getirdiği ev sahibinin kolyesini alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Perşembe beldesi Koromanlar köyü Civaklar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kar maskeli kimliği belirsiz bir zanlı, Fatma C.'ye (55) ait eve girerek hırsızlık yapmak istedi. Ancak ev sahibi Fatma C. tarafından kapıda yakaladı. Uzun boğuşmalar sonucu zanlı; cebindeki spreyle ev sahibini etkisiz hale getirdi. Yere yığılan kadının boynundaki altın zinciri koparan hırsız, hızla olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Ev sahibi kadın kendine gelince jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlatarak ortadan kaybolan hırsızı arama çalışmaları başlattı. - ZONGULDAK