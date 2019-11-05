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Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık zanlısı kadın çaldığı telefonlarla yakalandı

Hırsızlık zanlısı kadın çaldığı telefonlarla yakalandı

7 saat önce

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir iş yerinden 2 adet cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen Azerbaycanlı kadın, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlısı kadın çaldığı telefonlarla yakalandı, System.String[]

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir iş yerinden 2 adet cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen Azerbaycanlı kadın, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Yankesicilik yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim tarihinde Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerindeki bir iş yerinden 2 ayrı cep telefonunun çalındığı yönünde ihbar aldı.


İşletme sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen kadının eşkalini güvenlik kamera görüntülerinden belirledi. Şüphelinin Azeri uyruklu Zoya K.(37) olduğunu ve Küçükçekmece'de yaşadığını tespit eden polis, 19 Ekim'de belirlenen adrese baskın düzenledi. Zoya K. adlı kadın, çalıntı cep telefonları ile yakalanarak gözaltına alındı.


Zoya K., emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Ekim'de savcılığa sevk edildi. Savcılık, şüpheli Zoya K.'yi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.


Öte yandan kadının iş yerinin tezgahında bulunan cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Azerbaycan uyruklu kadın, tezgah üzerinde bulunan telefonu el çabukluğu marifetiyle alıp çantasına atıyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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