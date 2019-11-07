Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı kadın: "Çek bu video Maraş'ı sallar düdük"
Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısı kadın: 'Çek bu video Maraş'ı sallar düdük'

Hırsızlık zanlısı kadın: "Çek bu video Maraş'ı sallar düdük"

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan aynı aileden 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık zanlısı kadın:

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan aynı aileden 3 kişi polis tarafından yakalandı. "Çek, bu video Maraş'ı sallar düdük" diyen kadın zanlı, gazetecinin "Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun?" sorusuna ise, "İyi yapıyorum, merak etme evini de soyarım" karşılığını verdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı. Polis ekipleri, yapılan araştırma sonrası çok sayıda suç kaydı bulunan ve 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Fırat D.'yi gözaltına aldı. Fırat D'nin işlemleri emniyette devam ederken, polis ekipleri Kahramanmaraş- Gaziantep yolunda 06 plakalı bir otomobili takibe aldı. Otomobilde yapılan inceleme sonrası Fırat D'nin akrabası olan Sercan D. ve Tamer D. gözaltına alındı. 26 suç kaydının olduğu tespit edilen Sercan D'nin hırsızlık suçlarından 9 ayrı dosyadan da arandığı ve hakkında 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Taner D'nin ise hürriyeti yoksun kılma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Aynı aileden 3 şüpheli, hastanede alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sercan D. görüntü almaya çalışan bir gazeteciye, "Çek, bu video Maraş'ı sallar düdük" dedi. Gazetecinin 'Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun?" sorusuna ise kadın zanlı, "İyi yapıyorum, merak etme evini de soyarım" diye karşılık verdi.

(Halil Ulubey/İHA)

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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