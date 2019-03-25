Hırsızlık Zanlısı Kafede Kahve İçerken Yakalandı
24 dakika önce
Marmaris'te girdiği gümüşçüde kolye çalan zanlı, kafede kahve içerken polisler tarafından yakalandı.
Marmaris
'te girdiği gümüşçüde kolye çalan zanlı, kafede kahve içerken polisler tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Marmaris Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan bir gümüş takılar satan mağazada hırsız olayı yaşandı. Z.G. (57) isimli kadın kuyumcuya alışveriş yapıyormuş gibi davranarak bir gümüş kolye çaldı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekiplerin yaptığı sıkı saha ve güvenlik kameraları inceleme çalışmaları ile Z.G.'nin çaldığı kolyeyi başka bir gümüşçüye sattığını tespit etti. Polisler eşkali belirlenen kadını bir kafede kahve içerken yakaladı. Ekipler çalınan kolyeleri sahibine ulaştırdı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:18 Kaynak: İHA
İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı
İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum
Rottweiler Cinsi Köpeğin Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü