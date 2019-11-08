Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı kız kardeşler Aydın'da yakalandı
Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısı kız kardeşler Aydın'da yakalandı

Hırsızlık zanlısı kız kardeşler Aydın'da yakalandı

7 saat önce

Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hırsızlık suçuna karışan 2 kız kardeş, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

Hırsızlık zanlısı kız kardeşler Aydın'da yakalandı, System.String[]

Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hırsızlık suçuna karışan 2 kız kardeş, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli ve Aydın'da hırsızlık suçlarına karışan ve "Azılı hırsızlar" lakabıyla tanınan Ebru (23) ve Tuğçe Namlı (24) kardeşlerin ilçedeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, uzun süredir arandığı öğrenilen zanlıları, Yeşil Mahalle'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Tuğçe Namlı'nın "hırsızlık ve konut dokunmazlığı ihlali" gibi 12 ayrı suçtan arandığı ve 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Ebru Namlı'nın ise 10 ayrı suçtan arandığı, 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Aydın, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:53:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı kız kardeşler Aydın'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]