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Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı

21.02.2022 14:27
Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evden yaşanan hırsızlık olayı zanlısının dün kasten yaralama suçundan gözaltına alınan şahıs olduğu tespit edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evden yaşanan hırsızlık olayı zanlısının dün kasten yaralama suçundan gözaltına alınan şahıs olduğu tespit edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde 6 Haziran 2021 tarihinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu 20 Şubat 2022 Pazar günü 'Kasten yaralama' olayından gözaltına alınan S.S.(42/E) olduğu tespit edildi. Bugün adli makamlardan alınan arama kararı sonrası şüphelinin ikametinde yapılan aramada; müşteki M.A. (28/K)'ya ait 2 adet altın kolye, 1 takım altın küpe ve müştekinin annesi A.A. adına düzenlenmiş 1 adet 2 bin 152 TL'lik senet bulundu. Bahse konu eşyalar sahiplerine teslim edilirken, şüpheli S.S.'nin jandarmadaki sorgusunun ardından bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - MANİSA

Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı

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Jandarma, Haziran, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı - Son Dakika


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