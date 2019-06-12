Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı
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Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı

3 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde 6 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde 6 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesinde 6 iş yerinden 17 güneş gözlüğü, 2 LCD televizyon, 1 fotoğraf makinesi, 2 dizüstü bilgisayar, 25 paket sigara, 20 eski madeni para, 100 lira ile kredi kartı çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri parmak izi tespitinden şüphelinin aynı olaylardan sabıkası olan A.U'ya ait olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı evinde gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli A.U, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Torbalı, Jandarma, Güncel
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