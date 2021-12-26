Hırsızlık zanlısı sahte plaka ile yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısı sahte plaka ile yakalandı

BURSA - Bursa'da su motorları çaldıktan sonra kayıplara karışan zanlı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu sahte plakalı araçla birlikte yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesindeki bağ evinden, tarımda kullanılan su motoru ve başka bir bölgeden de traktörün ön ağırlıkların çalındığı ihbarı alan emniyet güçleri harekete geçti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameraları üzerinden incelemelerde bulundu. Zanlının eşkali de, bu çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

Gemlik içinde eşkal üzerinde yapılan çalışmalarda, Erdem İ. sahte plakalı bir araçta çaldığı malzemeler ele geçirildi. Emniyete çıkarılan zanlıya, hırsızlık dışında, plaka ve evrak sahteciliğinden de işlem yapıldı.