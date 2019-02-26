Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısı Suçunu İtiraf Etti

Hırsızlık Zanlısı Suçunu İtiraf Etti

1 saat önce

Zonguldak'ta 6 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.

Hırsızlık Zanlısı Suçunu İtiraf Etti, System.String[]
Zonguldak'ta 6 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı. Zanlı, emniyette suçunu itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 5 ayrı suçtan aranan 29 yaşındaki Murat K. yakalanarak gözaltına alındı. Faili meçhul otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve kayıp eşya suçlarını işlediğini itiraf eden zanlının sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

Çaycuma, Zonguldak, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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