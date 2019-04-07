Hırsızlık Zanlısı Suçüstü Yakalandı - İstanbul
19 dakika önce
Esenyurt'ta girdiği bir binadan kombi çaldığı iddiasıyla suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Esenyurt
'ta girdiği bir binadan kombi çaldığı iddiasıyla suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü
ekipleri, 26 Mart'ta Talatpaşa Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergilen bir kişiyi takibe aldı. Polis
, Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'nde bir binaya giren şüphelinin bir daire kapısı zorladığını belirledi. Takibini sürdüren ekipler, şüpheliyi çaldığı öne sürülen kombi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Yapılan üst aramasında demir kesme makası ve yankeski ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli B.Ç (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Polis kamerasına yansıyan olayda şüphelinin çaldığı öne sürülen kombiyi omzunda taşıdığı ardından polis ekiplerince yakalandığı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:30 Kaynak: AA
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